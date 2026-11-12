Нейропсихолог объяснила, почему нельзя доверять нейросетям всю умственную работу Нейропсихолог Макарова: чрезмерное использование ИИ может ослабить память

Москва12 ноя Вести.Чрезмерное использование нейросетей вместо самостоятельного мышления может негативно сказаться на памяти, концентрации внимания и способности анализировать информацию, рассказала "Абзацу" нейропсихолог Кира Макарова, призвавшая не перекладывать на искусственный интеллект всю интеллектуальную работу.

Если мы полностью отдаем искусственному интеллекту нашу работу, то страдает память, концентрация внимания, потому что нам незачем удерживать долго свою мысль. Страдает критическое мышление. Если мы используем нейросеть как истину в последней инстанции, то, конечно, это будет пагубно влиять на наше собственное мышление и на работу мозга как системы объяснила Макарова

При этом специалист отметила, что снижение когнитивных способностей не обязательно носит необратимый характер. Благодаря нейропластичности мозга память, внимание и другие навыки можно развивать и восстанавливать с помощью регулярных тренировок.

Для поддержания умственной активности нейропсихолог рекомендовала больше общаться, читать, заниматься творчеством и выполнять упражнения на запоминание и концентрацию.

В частности, эксперт посоветовала регулярно практиковать устный счет, например самостоятельно подсчитывать расходы и решать простые математические примеры. Также полезно запоминать маршруты без помощи навигатора и заниматься чтением.

Занимайтесь каллиграфией – зрительно-моторные координации развивают точность движения руки на письме посоветовала Макарова

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что для интеграции искусственного интеллекта в обучение важно формировать такие условия, чтобы ИИ не подменял собой образовательный процесс.