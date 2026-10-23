В Институте готовности к будущему рассказали о важности критического мышления Селина Нери: критическое мышление можно тренировать, как мышцу

Москва23 окт Вести.Способность к критическому мышлению должна быть базовой для человека, и важно тренировать ее, как мышцу, каждый день самостоятельно решая проблемы дома или в бизнесе. Об этом сооснователь Института готовности к будущему (Institute for Future Readiness, ОАЭ) Селина Нери заявила в интервью ИС "Вести" на ежегодной конференции СберУниверситета "Больше чем обучение".

По ее словам, человек не должен слепо доверять информации, сгенерированной искусственным интеллектом.

Критическое мышление — способность в любом возрасте и на любом этапе жизни подвергать сомнению информацию, ответы - все. И это навык, который можно тренировать, как мышцу. По сути, это умение не верить на слово ни одному выводу ИИ и ни одной информации, а критически в нее вникать: понять, где правда и откуда взялся этот вывод, — прежде чем принять его и действовать заявила Селина Нери

Она также дала совет, как тренировать "мышцу" критического мышления.

Будь то проблема дома, в школе или в бизнесе - ее надо разобрать, понять, как она устроена, и только потом решать: верю я этой информации или нет, ввязываюсь или нет. Сам по себе этот навык не появится, его нужно целенаправленно развивать добавила Нери

Ранее на конференции председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что современные модели искусственного интеллекта все еще находятся на начальной стадии развития, как ребенок.