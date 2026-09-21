Психолог объяснила, почему детям до 14 лет нельзя самостоятельно использовать ИИ Психолог Симич: готовые ответы ИИ могут мешать развитию мышления у детей

Москва21 сен Вести.Детское мышление формируется из нескольких взаимосвязанных компонентов: ощущений и восприятия, чувств и потребностей, процессов поиска и решения задач, а также различных навыков. По этой причине готовые ответы искусственного интеллекта могут мешать полноценному развитию мышления у детей, рассказала в беседе с RT медицинский психолог Российской детской клинической больницы Минздрава РФ Ольга Симич.

По ее словам, если ребенок не ищет информацию самостоятельно и не анализирует ее, а сразу получает готовый ответ от искусственного интеллекта, говорить о полноценном развитии его личности вряд ли возможно. Психолог подчеркнула, что на каждом возрастном этапе перед ребенком стоят свои задачи.

В дошкольном возрасте важно накопить представления о предметах и об их взаимосвязях, а это происходит только через самостоятельные действия с ними. Затем на основе этих знаний у ребенка формируется умение представлять ситуацию и оперировать образами предметов без практических действий объяснила Симич

Примерно к началу школьного обучения активно развивается словесно-логическое мышление – способность подробно анализировать факты в словесной форме, добавила специалист.

Только после успешного прохождения этих этапов, примерно к 14-15 годам, подростки, как считает психолог, могут самостоятельно использовать ИИ для ускорения сбора информации, ее структурирования и анализа.