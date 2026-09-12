Москва12 сен Вести.Одна из причин, по которой родители чаще всего не понимают своих детей, заключается в неадекватной оценке возраста ребенка. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала детский психолог Мария Ерофеенко.

По ее словам, родители не успевают осознавать, что их ребенок быстро растет, у него меняются интересы и его волнует совершенно другой круг проблем.

Самая большая сложность в том, что родители не растут вместе со своими детьми. Они замедлены в их именно развитии. Разные совершенно скорости. Вот ребенку уже, извиняюсь за выражение, десять [лет], а родители воспринимают, как будто ему пять. И не знают, чем он заинтересован, что его волнует объяснила специалист

Также она указала, что подросткам не нужны наказания или излишний контроль от родителей – они хотят ощущать, что у них есть надежный тыл в лице мамы и папы.

В подростковом возрасте детям прежде всего не нужно наказание, им не нужен контроль, им нужен наш тыл. Мы привыкли думать, что общий язык – это, когда они делятся секретами, а вот на самом деле это, когда они знают, если они придут с чем-то ужасным, мы не рухнем, мы выстоим, и мы не будем кричать уточнила Ерофеенко

Ранее уролог-андролог рекомендовал будущим родителям ограничить посещение бань и саун при планировании беременности, таким образом шансы на успешное зачатие повысятся.