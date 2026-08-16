Москва16 авг Вести.Искусственный интеллект способен стать хорошим помощником в воспитании детей: он может придумывать сказки, составлять рацион питания и напоминать о делах, которые нужно сделать ребенку. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказала детский психолог Юлия Ольховская.

По словам эксперта, ИИ эффективно решает рутинные задачи, однако он не должен заменять естественное общение и доверительные отношения со взрослым.

Когда мы сидим и делаем домашнее задание вместе с ребенком, то мы даем ему возможность подумать. Да, если честно, мы и сами можем задуматься над тем, что ему задали, решать задачки. А искусственный интеллект не способен эмпатично и адекватно ситуации отвечать на запрос. Можно давать искусственному интеллекту задачки, придумать сказку, придумать какую-то историю. Конечно, вот это – плюс большой. ИИ может быть отличным помощником родителя. Но если мы хотим, чтобы ребенок чему-то научился, то технология не должна заменять разговор, естественное общение, доверие и вообще отношения со взрослым сказала Ольховская

Психолог также рассказала, что при помощи голосового помощника с искусственным интеллектом можно ставить таймеры, которые будут напоминать ребенку о его задачах, например, сделать уроки или помыть посуду. Также ИИ может помочь составить для ребенка правильный рацион питания.

Здесь ИИ действительно может быть хорошим помощником, потому что он свободно ориентируется в огромных информационных базах, которые в него уже загружены, и, исходя из потребностей, из запросов родителей, он может сформировать очень качественное и полноценное меню сообщила она

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что Россия может гордиться наработками в области искусственного интеллекта, отметив, что немногие страны обладают такого рода независимостью.