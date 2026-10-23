Греф: в нынешнем виде искусственный интеллект еще совсем ребенок

Греф сравнил искусственный интеллект с ребенком Греф: в нынешнем виде искусственный интеллект еще совсем ребенок

Москва23 окт Вести.Современные модели искусственного интеллекта все еще находятся на начальной стадии развития, как ребенок. Темпы развития ИИ являются самым большим вызовом для человека, заявил председатель правления "Сбера" Герман Греф.

На ежегодной конференции "Сберуниверситета" он поделился своим взглядом на развитие ИИ. Греф указал, что потенциал развития текущих версий ограничен, ведь они в основном базируются на больших языковых моделях (LLM), то есть обучаются на накопленных человечеством знаниях.

Искусственный интеллект сегодня, каким бы страшным или развитым он нам ни казался, – это совсем baby, он ребенок… И, конечно, темпы развития искусственного интеллекта – это сегодня один, наверное, из самых больших вызовов, именно темпы его развития сказал Греф

Ранее он заявлял, что в ближайшие 10 лет ИИ точно не сможет заменить человека на посту руководителя компании.