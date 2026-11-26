Греф заверил, что "пузырь" в сфере ИИ сдувается без угрозы для экономики Греф исключил риск финансового кризиса из-за пузыря на рынке ИИ

Москва26 ноя Вести.Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что наблюдаемый на мировом рынке искусственного интеллекта "пузырь" сдувается плавно и не создает риска финансового кризиса. Об этом он сказал в рамках международной конференции AI Journey 2026.

По словам Грефа, признаки перегрева на рынке ИИ действительно присутствуют, однако ситуация развивается по мягкому сценарию.

Что касается пузыря, на мой взгляд, конечно, он есть. И очевидно, что скорость внедрения технологий отстает от необходимых затрат на разработку технологий сказал он

Он подчеркнул, что подобное отставание внедрения от затрат характерно для любой новой технологии, поэтому текущие процессы не несут угрозы для макроэкономики.

Ранее в Росконгрессе отметили, что "пузырь" в сфере искусственного интеллекта начал сдуваться, а его схлопывание ожидается в первом-втором кварталах 2027 года.