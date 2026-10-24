Греф анонсировал технологический прорыв Сбербанка в 2027 году Греф: Сбербанк представит новые ИИ-продукты на конференции AI Journey в ноябре

Москва24 окт Вести.Сбербанк планирует совершить новый технологический скачок в 2027 году, представив рынку инструменты, которые основаны на сочетании нескольких перспективных технологий. Об этом заявил президент – председатель правления банка Герман Греф.

На ежегодной конференции "Сберуниверситета" "Больше чем обучение" Греф анонсировал презентацию нескольких принципиально новых продуктов уже в ноябре.

Мы готовим большое количество сюрпризов – нам в этом году 185 лет. В ноябре у нас будет AI Journey, где мы презентуем целый ряд принципиально новых продуктов сказал он

Глава Сбербанка отметил, что банк развивает различные направления искусственного интеллекта, включая Physical AI – технологии, которые позволяют интеллектуальным системам взаимодействовать с физическим миром, в частности посредством робототехники.

По словам Грефа, объединение нескольких технологических направлений позволит банку вывести на рынок в 2027 году новые инструменты и сервисы.

Ранее Греф сравнил нынешнюю стадию развития ИИ с детством. При этом высокие темпы его развития он назвал одним из самых больших вызовов для мира.