Медведев призвал следить за влиянием ИИ на мышление школьников и студентов

Медведев предложил следить за влиянием ИИ на школьников Медведев призвал следить за влиянием ИИ на мышление школьников и студентов

Москва10 ноя Вести.Для интеграции искусственного интеллекта в обучение важно формировать такие условия, чтобы ИИ не подменял собой образовательный процесс. На это указал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в MAX.

Проблемы применения искусственного интеллекта в российских школах и университетах обсудили на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Важно формировать такие условия для интеграции ИИ в обучение, чтобы он не подменял собой образовательный процесс. Не блокировал навыки самостоятельного мышления и развитие собственных творческих способностей написал Медведев

Для этого, по его словам, необходимо дополнительно готовить педагогов, пересматривать образовательные стандарты и методики преподавания, а также отслеживать, как использование искусственного интеллекта отражается на познавательных способностях и эмоциональном состоянии школьников и студентов.

Кроме того, участники заседания рассмотрели вопросы правового регулирования научно-технологического развития России и подвели итоги приема заявок на соискание президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2026 год.