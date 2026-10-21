"Ведомости": использование ИИ в вузах влияет на качество высшего образования "Ведомости": применение ИИ в вузах может снизить самостоятельность студентов

Москва21 окт Вести.Распространение искусственного интеллекта (ИИ) в высшем образовании угрожает самостоятельности студентов, подрывает развитие у них критического мышления и осложняет проверку достоверного уровня знаний, пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование Финансового университета "Социальные проблемы активного внедрения ИИ в образовательный процесс вузов постсоветского пространства".

Еще одним риском становится создание зависимости студентов от нейросетей.

Если ИИ используют вместо самостоятельного чтения, анализа информации и решения задач, то это может негативно отражаться на развитии критического мышления и письменных навыков.... Подобные последствия не являются неизбежными и зависят от организации учебного процесса отмечено в исследовании

Другая острая проблема при внедрении ИИ – снижение достоверности оценки знаний студентов. Генеративные нейросети могут создавать тексты, программный код и находить решения учебных задач, поэтому педагогам все сложнее определить, какая часть работы выполнена студентами самостоятельно. Появляется риск получения высоких оценок без освоения необходимых знаний, что приводит к снижению доверия к уровня обучения и дипломам.

Для снижения рисков образовательным учреждениям предложено создать единые правила раскрытия информации об использовании ИИ, а преподавателям нужно назначить допустимые способы применения нейросетей в каждом задании.

Вузам советуют дополнить традиционные способы оценки знаний устной защитой работ и заданиями, которые нельзя полностью выполнить с помощью ИИ. Вузам также предложено обучать преподавателей работе с нейросетями и включать ИИ-грамотность в образовательные программы.

Американский предприниматель Илон Маск в интервью биографу Уолтеру Айзексону заявил, что ИИ может представлять угрозу для существования всего человечества.

Маск также поддержал идею сооснователя и главы компании Anthropic Дарио Амодеи о замедлении темпов развития ИИ. По мнению Маска, это нужно для того, чтобы избежать риска глобальной катастрофы.