Профессор об ИИ: молоток не убьет человека, если кто-то не держит его в руках

Профессор Перевезенцев: проблема ИИ не в технологиях, а в людях Профессор об ИИ: молоток не убьет человека, если кто-то не держит его в руках

Москва27 сен Вести.Основная проблема искусственного интеллекта (ИИ) заключается не в самой технологии, а в отсутствии нравственного контроля со стороны людей, которые, утрачивая духовные ориентиры, наделяют инструменты божественными функциями и не способны ответственно распоряжаться плодами собственного научного прогресса.

Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев.

Молоток не убьет человека, если кто-то не держит его в руках. И проблема искусственного интеллекта не в самом искусственном интеллекте, а в людях, которые им пользуются активно. В Швейцарии, например, есть храм, где искусственный интеллект под ликом Спасителя играет роль исповедника и духовного наставника и люди исповедуются компьютерной программе. В США уже создана церковь искусственного интеллекта как святыни, и беда эта в людях. И вот это - самое главные проблемы. Это же проблема науки вообще, когда наука лишена нравственного контроля, когда люди, которые производят новые знания, необычные знания, не способны нравственно контролировать собственные поступки и остановиться. Это связано со всеми областями науки - беда в этом рассказал Перевезенцев

Ранее ректор Российского православного университета св. Иоанна Богослова, заместитель главы Всемирного русского народного собора Александр Щипков заявил, что искусственным интеллектом нельзя злоупотреблять, потому что его использование порождает ложь. Он напомнил, что искусственный интеллект – большая поисковая машина и ее нужно правильно использовать.

Педагог МГИМО, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда также заявил, что современные нейросети значительно превосходят людей по скорости создания текстов различной сложности, что не остается незамеченным среди студентов, активно использующих эту возможность.