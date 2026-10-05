Москва5 окт Вести.Обучение должно строиться на преодолении трудностей и самостоятельном поиске решений, а не на делегировании мыслительных процессов искусственному интеллекту (ИИ). Такое мнение ИС "Вести" озвучил член президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Александр Лосев.

Он подчеркнул, что снижение когнитивных способностей детей является очень опасным процессом.

Снижение когнитивных способностей [у детей] … это очень опасно, потому что надо учиться думать. Я призываю всех родителей все-таки ограничивать доступ детей к подобным вещам. Потому что, когда в начале сентября открываешь браузер известный и там предлагает ИИ-агент сделать домашнее задание за вас, это неправильно, потому что знания должны получаться сложно, … через слезы, через обдумывание задач, да, они сложные, может быть, через нервы родителей. Но по-другому они не получаются заявил Лосев

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что развитие искусственного интеллекта в школах не должно негативно влиять на качество образования. По его словам, дети должны учиться тренировать собственные возможности через повышение интереса к получению знаний. Глава российского государства поддержал идею создания нейросети для образовательных целей.