Москва12 сенВести.Использование инструментов искусственного интеллекта может привести к тому, что школьники потеряют возможность развивать мышление. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.
В беседе с NEWS.ru он указал на уменьшение вероятности того, что "имитатор интеллекта", опираясь на данные из интернета, скажет что-то полезное.
Таким образом, дети не будут получать качественные знания. Достоверный ход рассуждений тоже становится с каждым днем все менее вероятным. Я считаю, что нынешними нейросетями нельзя пользоваться никомусказал Вассерман
По словам депутата, нейросети должны выступать исключительно вспомогательным инструментом.