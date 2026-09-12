В ГД объяснили, чем опасен искусственный интеллект для школьников Депутат Вассерман: использование ИИ лишает школьников развития мышления

Москва12 сен Вести.Использование инструментов искусственного интеллекта может привести к тому, что школьники потеряют возможность развивать мышление. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

В беседе с NEWS.ru он указал на уменьшение вероятности того, что "имитатор интеллекта", опираясь на данные из интернета, скажет что-то полезное.

Таким образом, дети не будут получать качественные знания. Достоверный ход рассуждений тоже становится с каждым днем все менее вероятным. Я считаю, что нынешними нейросетями нельзя пользоваться никому сказал Вассерман

По словам депутата, нейросети должны выступать исключительно вспомогательным инструментом.