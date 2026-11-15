Профессор рассказал о влиянии ИИ на американских школьников Профессор Кортина: американские школьники перестают мыслить критически из-за ИИ

Москва15 ноя Вести.Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) снижает у школьников в США потребность мыслить критически, заявил профессор психологии университета Мичигана (США) Кай Кортина в интервью РИА Новости.

Профессор выразил надежду, что система образования приспособится к переменам и применит ИИ во благо.

Широкое коммерческое распространение калькуляторов породило дебаты о том, как теперь учить математике. Внезапно появилось устройство, которое делает за учеников операции, и отпала необходимость учить таблицу умножения. С критическим мышлением и развитием ИИ такая же ситуация приводит РИА Новости слова Кортины

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что интеграция ИИ в обучение требует создания условий, в которых ИИ не сможет подменить собой образовательный процесс.

Необходимо дополнительно готовить педагогов, пересматривать образовательные стандарты и методики преподавания, а также отслеживать, как использование ИИ влияет на познавательные способности учащихся, заключил Медведев.