Минпросвещения дало рекомендации об использовании в школах нейросетей Минпросвещения России разработало рекомендации о применении ИИ в школах

Москва26 сен Вести.Министерство просвещения России опубликовало методические рекомендации, регулирующие использование искусственного интеллекта (ИИ) в ходе образовательного процесса в школах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Документ разъясняет, какие задачи могут решать с помощью нейросетей педагоги и учащиеся, а также устанавливает рамки и запреты.

Учащиеся 1–4 классов не должны работать с ИИ самостоятельно. В 5–9 классах учитель вправе разрешить школьникам применять нейросети для поиска и первичной обработки информации, разъяснения трудных понятий, наглядного представления материала, быстрого моделирования и проверки гипотез.

В отношении учащихся 10–11 классов этот перечень расширен: нейросети допускается использовать в проектной и исследовательской работе.

Во время контрольных работ и на экзаменах использование ИИ школьниками исключено. Кроме того, нельзя выдавать за собственный результат текст, решение, презентацию или проект, целиком сгенерированные нейросетью.

Для педагогов спектр возможностей использовать искусственный интеллект шире — от подготовки к урокам до анализа результатов обучения. С помощью сервисов ИИ допускается создавать и дорабатывать конспекты, задания, тесты, презентации, изображения, схемы, диаграммы и видеоматериалы, подбирать, систематизировать и анализировать источники, отслеживать успеваемость и выявлять трудности в обучении на раннем этапе, выстраивать адаптивное обучение, вести электронные журналы и дневники, готовить отчеты, планы и мониторинги, формировать рекомендации по предотвращению и урегулированию конфликтных ситуаций в школе.

Кроме этого, Минпросвещения разрешило задействовать ИИ непосредственно на занятии — например, предложить школьникам отыскать ошибку в ответе нейросети, проверить ее доводы и самостоятельно обосновать верное решение.

Если материал создан с помощью ИИ, учитель обязан удостовериться в достоверности фактов, соответствии федеральному государственному образовательному стандарту и программе, методической корректности и уместности для возраста детей.

Отдельный раздел документа посвящен защите персональных данных. Педагогам не советуют загружать в ИИ-сервисы сведения об учениках, их родителях и сотрудниках школы, оценки, характеристики и работы учащихся, приказы, распоряжения, служебные записки и прочие конфиденциальные или служебные материалы.

Родителей, в свою очередь, необходимо ставить в известность об использовании ИИ в учебном процессе. Приоритет отдается сервисам, построенным на суверенных или национальных моделях ИИ, а также решениям в составе государственных информационных образовательных систем.