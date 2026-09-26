Москва26 сен Вести.Учитель должен провести проверку любого материала, при создании которого использовался искусственный интеллект (ИИ).

Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России, передает ТАСС.

Учителю необходимо проверить факты, соответствие материала федеральному государственному образовательному стандарту, федеральной основной общеобразовательной программе, федеральной рабочей программе, его методическую корректность и соответствие возрасту детей говорится в сообщении

Отмечается, что при этом педагоги смогут сами применять ИИ на разных этапах работы, в том числе создавая и адаптируя учебные материалы.