Москва26 сен Вести.Школьники 5-11-х классов могут применять искусственный интеллект для получения информации и дополнительных разъяснений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения.

В 5-9-х классах педагог может разрешить ученикам использовать ИИ для поиска и первичной систематизации информации, получения дополнительных объяснений сложных понятий, визуализации материала, быстрого моделирования и проверки гипотез в рамках учебных задач говорится в сообщении

В министерстве отметили, что ученики 10-11-х классов могут применять ИИ для проектной и исследовательской работы, включая обработку больших массивов данных. При этом школьники учатся формулировать четкие запросы, анализировать и оценивать результат, а также проверять факты и дорабатывать сгенерированный материал.