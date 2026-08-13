Эксперт: мозг никогда не будет изучен на 100% Медик Баранова сравнила мозг с непрерывным и изменяющимся производством

Москва13 авг Вести.Мозг сравним с большим беспрерывным производством, которое никогда не будет изучено на 100%. Об этом ИС "Вести" рассказала кандидат медицинских наук, заведующая отделением функциональной диагностики заболеваний нервной системы Федерального Центра Мозга и Нейротехнологий ФМБА России Елена Баранова.

Медик опровергла популярное мнение о то, что мозг задействуется всего на 10%.

На самом деле мозг работает весь и постоянно. Занимая всего 2% от общей массы тела, он тратит 20% энергии. Собственно говоря, вот такая спекулятивная теория о том, что он по мощности равен тусклой лампочке, она немножечко "дьявол в деталях". Да действительно, он тратит не очень много энергии, но настолько это делает рационально и экономично, что способен к таким озарениям… Я бы сравнила мозг с большим производством, которое работает круглосуточно, который имеет множество различных процессов, который имеет руководителя, который все это должным образом выстраивает прокомментировала она

Эксперт отметила, что многие тайны мозга пока не разгаданы учеными.

Конечно, мозг не изучен... Мы не знаем, как правильно общаться с иммунной системой мозга. Потому что все какие-то стимуляторы, которые мы можем уже внедрить в мозг, иммунная система не принимает, она их отторгает. То есть мы не можем помочь мозгу. Мы далеко не все препараты можем донести до мозга, потому что опять-таки существует барьер между мозгом и кровью, через которую эти препараты не проникают. И тайн у мозга очень много сказала кандидат медицинских наук

Также Баранова сделала прогноз по поводу дальнейшего изучение мозга.

Я уверена, что мозг никогда не будет изучен на 100%, потому что мозг — это постоянно меняющаяся субстанция. И нейроны даже так устроены, что те белки, которые они синтезируют внутри себя, там... так специально устроено, что все белки немножечко отличаются по своему строению, для того чтобы мозг мог приспособиться к самым различным ситуациям пояснила она

Ранее сообщалось, что в России планируют разработать и внедрить технологии поддержания здоровья головного мозга. Будут проводиться профилактические мероприятия, а также создаваться условия для долгой и полноценной жизни граждан.