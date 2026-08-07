Богданова: 15 минут на прием у врача не являются строгой нормой

Эксперт Минздрава объяснила, должен ли прием у врача длиться 15 минут Богданова: 15 минут на прием у врача не являются строгой нормой

Москва7 авг Вести.Федерального норматива продолжительности приема пациента у врача не существует, а показатель в 15 минут является лишь усредненным ориентиром. Об этом сообщила заместитель директора по организации здравоохранения Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Татьяна Богданова, ее слова приводит KP.RU.

На федеральном уровне норматив продолжительности приема врача не установлен, – показатель в 15 минут является усредненным ориентиром при расчете времени в каждом конкретном учреждении, а не строгим правилом для всех сказала Богданова

Эксперт уточнила, что длительность приема определяется каждой медицинской организацией самостоятельно с учетом условий и мнения профсоюза. Такой подход позволяет учитывать состояние пациента – в одних случаях достаточно короткой консультации, в других требуется более продолжительный осмотр и сбор анамнеза, объяснила она.

Богданова отметила, что в ряде медучреждений в экспериментальном режиме используются предварительные опросники. Они помогают рационально распределить время приема и дать врачу возможность подготовиться к консультации.

Эксперт подчеркнула, что гибкая система позволяет учитывать локальную специфику и адаптировать продолжительность приема к реальной потребности конкретного учреждения.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко также заявлял, что жесткий норматив в 15 минут не имеет практического смысла, а продолжительность приема должна зависеть от конкретной клинической ситуации.