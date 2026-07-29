Онищенко согласен со словами Мурашко о 15-минутном приеме пациентов Онищенко: от нормы 15-минутного приема у врачей стоит отказаться

Москва29 июл Вести.Норму, по которой длительность приема пациентов у специалиста составляет 15 минут, следует отменить, считает академик РАН, зампрезидента РАО Геннадий Онищенко.

В беседе с РИА Новости он указал, что случай каждого отдельного пациента индивидуален: кто-то приходит ко врачу получить справки или закрыть больничные листы, а кто-то обращается впервые, и тогда специалисту нужно больше времени на работу.

Случаи разные, и времени всем необходимо разное количество. Поэтому прав совершенно министр, эту норму надо убрать сказал Онищенко

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко обратил внимание, что прием длительностью 15 минут - это усредненный норматив. Жесткие ограничения в этом плане бессмысленны, сам норматив сейчас более пластичен, добавил он.