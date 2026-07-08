Москва8 июл Вести.Выполнение домашнего задания после продолжительного учебного дня может спровоцировать гипертонию и другие сердечно-сосудистые заболевания у первоклассников. Об этом ТАСС рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"После этих четырех уроков противоестественного пребывания он должен прийти домой, еще сесть и еще в лучшем случае два — два с половиной часа что-то там писать. Ребенок еще недавно был в детском саду, он постоянно двигался, бегал, танцевал, а днем спал. А тут он сидит. Его мозг не привык так много работать", — заявил он.

Онищенко подчеркнул, такая нагрузка противоречит физиологии ребенка и влияет на психологическое состояние. По его мнению, дети должны усваивать материал на уроке, чтобы после учебы им не приходилось выполнять домашнюю работу. А для этого необходимо правильно выстроить систему образования в школах.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения приняло решение отменить домашнее задание для первоклассников.