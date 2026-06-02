Онищенко: контрольные лучше не проводить по четвергам Онищенко: к четвергу у школьников начинается резкий спад работоспособности

Москва2 июн Вести.Наиболее продуктивный для умственного труда день недели — среда, тогда как в четверг наступает резкий спад. Поэтому проводить контрольные работы или ставить сложные уроки в четверг не рекомендуется. Об этом ТАСС рассказал академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, при составлении школьной программы важно учитывать биологические ритмы человека.

"Вот мы живем, у нас суточный биологический ритм. Мы ночью спим, утром просыпаемся, идём на работу. У нас есть 24-суточный ритм. Есть недельный ритм. Например, понедельник — день тяжелый после отдыха. Самый эффективный день для умственной работы — это среда. Потом в четверг происходит резкий спад. И мы не рекомендуем по четвергам проводить контрольные работы или ставить какие-то сложные уроки", — пояснил Онищенко.

Он подчеркнул, что эта проблема актуальна, так как сегодня существует серьезная перегрузка детей во время обучения.