Москва10 окт Вести.Механизмы старения уже изучены, и наука знает, как на них воздействовать. Об этом заявила ИС "Вести" директор Российского геронтологического научно-клинического центра, заведующая кафедрой болезней старения, президент российской Ассоциации геронтологов и гериатров, профессор Ольга Ткачева.

Начинаем с образа жизни, индивидуальный подход. Мы рекомендуем упражнения на баланс, интервальные тренировки, упражнения на растяжку. Каждый раз это разные подходы, к тому, что мы защищаем: тренируем сердечно-сосудистую систему, или мы восстанавливаем и бережем мышцы, у каждого свое. И дальше мы, конечно, отрабатываем сон, отрабатываем отказ от вредных привычек. Курение - это, наверное, один из самых важных [маркеров] ускоренного старения. И обязательно мы контролируем те маркеры, которые отвечают за продолжительность жизни. Такие, как давление, холестерин, глюкоза и так далее. Никогда не поздно, и всегда это даст положительный эффект, даже в очень продвинутом возрасте сказала Ткачева

Регулярное чтение литературы, пробуждающей положительные эмоции, замедляет старение, заверил в беседе с ИС "Вести" врач-гериатр, невролог, руководитель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ Валерий Новоселов.