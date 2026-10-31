Москва31 окт Вести.Силовые тренировки дважды в неделю могут замедлить старение. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на кандидата медицинских наук, доцента кафедры терапии Института биомедицины РНИМУ им. Пирогова Ольгу Орлову.

Орлова уточнила, что клинические исследования подтверждают эффективность данного способа.

По словам Орловой, биохакинг подразумевает методы изменения образа жизни, оценку параметров и вмешательств, потенциально оказывающих влияние на старение. Эксперт заявила, что "наиболее убедительные" данные получены не для "омолаживающих" процедур, а для коррекции факторов риска.

Рекомендации ВОЗ предусматривают 150–300 минут умеренной аэробной нагрузки в неделю, силовые упражнения не менее двух раз в неделю и у пожилых — тренировку равновесия заявила Орлова

По заявлению эксперта, доказательная основа для профилактики – отказ от курения, наблюдение за давлением, контроль атерогенных липопротеинов, коррекция нарушений углеводного обмена, полноценный сон и правильная система питания.

Орлова полагает, что цифровые трекеры активности и сна, а также непрерывный мониторинг глюкозы могут помочь, но сами по себе не являются технологиями по сохранению молодости.

Ранее диетолог Анастасия Лебедева заявила, что чайный гриб не продлевает жизнь, но замедляет старение.