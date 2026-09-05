Биохимик рассказала об инъекции, которая помогает накачать мышцы Биохимик Дивинская: заменяющая физнагрузки инъекция может дойти до россиян

Москва5 сен Вести.Россияне могут получить инъекцию, которая способна заменить физические упражнения. Как объяснила биохимик, специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская, препарат позволит поддерживать форму людям, у которых нет возможности посещать спортзал.

Дивинская, слова которой передает NEWS.ru, отметила, что технологию, которая может заменить силовые тренировки обычным уколом, разработали исследователи из Института зоологии Китайской академии наук.

Метод основан на так называемых миографтах — мышечных клетках, которые извлекают из четырехглавой мышцы, а после подкожного введения они самостоятельно организуются в функциональную ткань. В перспективе, если технология пройдет клинические испытания на людях, она может быть интересна и здоровым людям, которые хотят поддерживать мышечную массу без походов в зал — например, из-за нехватки времени или ограничений по здоровью. Не исключено, что ею смогут пользоваться и россияне сказала Дивинская

Она также указала, что, по словам автора исследования, специалисты стремились выделить полезный эффект физнагрузки, убрав ее издержки, среди которых износ суставов и стресс для сердца.

Прежде всего, как отметила Дивинская, разработка адресована лежачим больным, людям с параличом или после тяжелых травм, а также пожилым пациентам с остеопорозом и болезнью Альцгеймера. Другими словами, речь идет о людях, которым "тренировки нужны сильнее всего, но физически недоступны".