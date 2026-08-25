Хирург Дзукаев рассказал, чем отличается методика операций в России и на Западе

Хирург Дзукаев рассказал об инновационной методике операций Хирург Дзукаев рассказал, чем отличается методика операций в России и на Западе

Москва25 авг Вести.Жесткие материалы, используемые в операциях на Западе, ограничивают активность пациента на длительный срок, но новая полимерная система, придуманная в РФ, позволяет уже через 2-3 недели вернуться к полноценной активности. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель московского спинального нейрохирургического центра ГБК № 67 им. Л.А. Ворохобова Дмитрий Дзукаев.

Он добавил, что после операции, выполняемой врачами в России, нерв остается свободен, а мышцы не повреждены.

Это хороший материал, но он ригидный, жесткий. А это уже ограничение на достаточно длительный период в реабилитации. Мы не можем сразу при такой системе стабилизации предложить пациенту активность… Полимерная система имеет определенную степень подвижности: мышцы не повреждены, связки не повреждены, декомпрессия есть, нерв свободен, он счастлив. И вот тут мы говорим: пожалуйста, делай, что хочешь рассказал Дзукаев

Хирург подчеркнул, что такая методика является уникальной российской разработкой.

Во-первых, нигде в мире такого нет, чтобы после сложной операции на позвоночнике тебе через две-три недели разрешили играть по-настоящему в футбол. Наш пациент под нашим наблюдением – мы знаем, что мы сделали и что ему можно заключил Дзукаев

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