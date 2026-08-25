Москва25 авг Вести.Технологии по трансплантологии РФ экспортируют в Таджикистан, Казахстан и Киргизию. Об этом ИС "Вести" рассказал президент НИИ им. Склифосовского Могели Хубутия.

Он добавил, что благодаря росту продолжительности жизни увеличился и возраст доноров, чьи органы могут быть пригодны для трансплантации.

Мы внедрили это в Таджикистане, и они сейчас пересаживают не только почку, но и печень. И наши доктора внедрили в Казахстане трансплантацию печени, в Киргизии. … Продолжительность жизни, как вы знаете, удлинилась, гораздо больше стала. Если мы раньше, после 50 лет донора считали, надо или не надо, … то сейчас в 70 лет мы считаем, что орган пригоден для трансплантации заявил Хубутия

Ранее доктор медицинских наук Сергей Арзуманов рассказал, что ученые в РФ работают над созданием породы свиней, чьи органы можно будет пересаживать людям. Проект планируется закончить к 2030 году.