Трансплантолог рассказал о перспективах пересадки почек свиней человеку в РФ К 2030 году в России выведут породу свиней для трансплантации почек человеку

Москва14 авг Вести.Российские ученые работают над амбициозным проектом: к 2030 году планируется вывести породу свиней с отредактированным геномом. Благодаря генетической совместимости с человеком, органы этих животных в будущем могут стать решением проблемы дефицита донорских почек для трансплантации.

Об этом рассказал ИС "Вести" доктор медицинских наук, руководитель отдела трансплантации НИИ урологии и интервенционной радиологии - филиала НМИЦ радиологии Минздрава России Сергей Арзуманов.

Он рассказал, что Япония уже готовится к революции в трансплантологии: к 2033 году там планируют начать пересадку свиных почек людям. Чтобы избежать отторжения, ученые "отредактировали" ДНК свиней 69 раз. Первые испытания начнутся уже через год. Эксперт дал оценку значимости этого научного достижения.

Сейчас уже появились методы коррекции генома, которые начали позволять вносить четкие правки и сделать так, чтобы орган от животного для человека был, если не совсем невидим для иммунной системы, то по крайней мере иммунная система бы не реагировала со сверхострым отторжением, то есть не делала так, чтобы этот орган отторгался сразу после операции рассказал Арзуманов

Руководитель отдела трансплантации НИИ проинформировал о промежуточных результатах и стадии готовности разработок российских исследователей в этой области.

У нас тоже есть свои разработки. Речь идет о том, что к 2030 году будет выведена линия свиней, которые будут генетически близки к человеку, и соответственно, дальше можно думать о трансплантации рассказал трансплантолог

Он также отметил, что своевременное выявление и лечение заболеваний почек позволяет избежать трансплантации, а при ее необходимости — обеспечить долгосрочное функционирование пересаженного органа за счет внимательного контроля состояния здоровья.

Мы должны понимать, что сам по себе пересаженный орган он, наверное, какого-то лимита по функции не имеет. Если все прекрасно, я думаю, что также будет 10—20 лет функционировать, как и при той трансплантации, которую мы сейчас используем. Очень важно следить за своими симптомами, своевременно обращаться к врачам. И врачам тоже обращать внимание на те симптомы, которые пациенты предъявляют. Мы тем самым значительно можем снизить нагрузку на трансплантацию, потому что если будем заранее выявлять и лечить заболевание, то много пациентов не придет к потребности трансплантации почек, оставшись со своими рассказал Арзуманов

При этом он отметил, что самый злейший враг для почек – не соль и даже не пиво, как это принято думать, а никотин.

Это курение - так как повреждаются в итоге сосуды, микроциркуляция и, соответственно, вызывается склероз предупредил врач

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