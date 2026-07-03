Москва3 июлВести.Этой осенью калужская компания "Фармасинтез-Медтех" запустит производство диализаторов – ключевого компонента аппарата для гемодиализа. Об этом ИС "Вести" сообщил генеральный директор Николай Паникаровский.
По его словам, в настоящее время разработан прототип "искусственной почки", компания выходит на этап регистрации и предварительных технических испытаний.
Мы уже фактически на финальной стадии разработки аппарата для домашнего автоматизированного перитонеального диализа. Дальше мы собираемся разрабатывать аппараты для экстракорпоральной очистки крови и гемодиализа. … Планируем осенью полностью запустить все производственные линиирассказал он
Инвестиции в разработку отечественных диализаторов составили два миллиарда рублей, также был выдан заем Фондом развития промышленности РФ в размере одного миллиарда рублей, добавил Паникаровский.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе каждый год открывается около шести крупных предприятий.