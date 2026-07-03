© Тем кому не понадобилась ИВЛ, может понадобиться гемодиализ., Globallookpress

Стало известно, когда в России запустится производство "искусственной почки" Калужская компания запустит производство "искусственной почки" этой осенью

Москва3 июл Вести.Этой осенью калужская компания "Фармасинтез-Медтех" запустит производство диализаторов – ключевого компонента аппарата для гемодиализа. Об этом ИС "Вести" сообщил генеральный директор Николай Паникаровский.

По его словам, в настоящее время разработан прототип "искусственной почки", компания выходит на этап регистрации и предварительных технических испытаний.

Мы уже фактически на финальной стадии разработки аппарата для домашнего автоматизированного перитонеального диализа. Дальше мы собираемся разрабатывать аппараты для экстракорпоральной очистки крови и гемодиализа. … Планируем осенью полностью запустить все производственные линии рассказал он

Инвестиции в разработку отечественных диализаторов составили два миллиарда рублей, также был выдан заем Фондом развития промышленности РФ в размере одного миллиарда рублей, добавил Паникаровский.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе каждый год открывается около шести крупных предприятий.