В Китае совершили первую в мире пересадку нескольких органов свиньи человеку

В Китае впервые в мире пересадили человеку несколько органов свиньи В Китае совершили первую в мире пересадку нескольких органов свиньи человеку

Москва9 июн Вести.В Китае ученые совершили первую в мире операцию по пересадке печени и почки свиньи пациенту, пишет гонконгская газета South China Morning Post.

По данным издания, пациентом стал 53-летний мужчина. Руководили операцией ученые-исследователи из второго филиала Медицинского университета Гуанси.

После операции органы функционировали в теле 53-летнего мужчины пять дней, затем исследование [органов] завершилось в связи с желанием семьи [пациента] пишет SCMP

Ученые отметили, что в результате исследования был выявлен ряд иммунных и метаболических особенностей, которые в будущем помогут в клинической практике.

Пересадка человеку органов животных может стать прорывным решением при дефиците донорских органов, однако она связана с серьезными вызовами, заявил ранее глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев.