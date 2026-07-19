Москва19 июл Вести.Будущее трансплантологии может быть связано с выращиванием органов из собственных клеток человека, а также пересадкой от животных – ксенотрансплантацией. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор Центра хирургии имени А.В. Вишневского, главный хирург и эндоскопист Минздрава России, академик РАН Амиран Ревишвили.

Будут искусственные органы, и будут ксеноварианты, это 100%. Я думаю, в основном это будут аутокомбинации из аутоклеток – из собственных вариантов это будет … Что касается хирургии будущего, я думаю, что многие вещи останутся. Очень много тяжелейших травм, особенно автомобильных, бывают катастрофы. И сейчас военные операции, когда большая хирургия – это единственное, что может спасти пациента