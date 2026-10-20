Эксперт рассказала о "когнитивном цунами", захлестнувшем Землю У 60% россиян старше 65 лет выявлены когнитивные нарушения

Москва20 окт Вести.Число людей с возрастными нарушениями памяти, внимания и речи увеличивается в мире. Ситуацию можно сравнить с "когнитивным цунами", заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

Выступая на форуме "Когнитивные расстройства и продолжительность жизни", Ткачева, слова которой приводит KP.RU, отметила, что развитие медицины повлияло на увеличение продолжительности жизни людей и при этом способствовало более частому диагностированию болезней мозга.

Если мы не будем решать эту проблему сейчас, то к моменту, когда средняя продолжительность жизни в стране уверенно перешагнет за 80 лет, мы этим когнитивным цунами просто захлебнемся сказала эксперт

Российское исследование "Эквалипт", прошедшее в 11 регионах, показало, что те или иные когнитивные сбои есть у 60% граждан старше 65 лет.

Ткачева пояснила, что у медицины есть окно возможностей за 10-30 лет до того, как деменция становится явной. Если отследить болезнь на раннем этапе, ее можно затормозить или даже обратить вспять.

Ранее специалисты НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова Минздрава России рассказали, что еда может продлить молодость мозга и защитить от деменции.