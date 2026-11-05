Москва5 нояВести.Первыми тревожными признаками старения организма человека являются изменение походки, снижение веса, а также ухудшение памяти, зрения и слуха. Такие симптомы требуют скорейшего обращения к специалистам.
Об этом РИА Новости рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева.
Когда вы видите, что человек стал медленнее ходить, что он, например, стал падать, походка стала неуверенной, снизился вес, появились нарушения памяти, нарушения зрения и слуха. Вот в этом случае надо уже обязательно обращаться к специалистуотметила Ткачева
Эксперт пояснила, что для своевременного выявления имеющихся факторов риска и диагностики заболеваний на ранней стадии важно регулярно проходить диспансеризацию. Она добавила, что центры здорового долголетия, которые открываются сейчас по всей России, действуют упреждающе и помогают обнаружить предриски.
Именно такой подход дает возможность не только предупреждать болезни, но и влиять на траекторию старениярезюмировала специалист
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