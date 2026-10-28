Россиянам рассказали, что может быть предвестником внезапной сердечной смерти Кардиолог Пресова: обмороки и припадки могут предвещать внезапную смерть

Москва28 окт Вести.Предвестниками внезапной сердечной смерти могут быть обмороки и припадки. Об этом предупредила ассистент кафедры инновационной педиатрии и детской хирургии ИНОПР РНИМУ имени Н. И. Пирогова, врач-детский кардиолог консультативного отделения НИКИ педиатрии и детской хирургии им. ак. Ю.Е. Вельтищева Виктория Пресова в комментарии изданию NEWS.ru.

Эксперт указала на то, что случаи внезапной смерти молодых людей из-за остановки сердца всегда шокируют общество.

Поводом для углубленного обследования должны стать в первую очередь обмороки сообщила врач

Речь идет особенно о тех обмороках, которые происходит во время физической активности или сразу после нее, а также на фоне сильного стресса.

Кроме того, как рассказала Пресова, также стоит бить тревогу из-за судорожных припадков, которые врачи долго и безуспешно лечат как "эпилепсию".

Врач объяснила, что также обратиться к медикам нужно при болях в груди или сильной одышке, которая появляется без видимых причин даже при обычной нагрузке.

По словам Пресовой, нужно принимать во внимание и семейную историю – тревожным сигналом может быть, если были смерти в возрасте до 40-50 лет, обмороки по неизвестным причинам, случаи утопления, аварии по непонятным причинам.

Эксперт уточнила, что стандартная аускультация сердца на медосмотрах - это недостаточно. По ее словам, золотой стандарт для собирающихся посвятить жизнь спорту молодых людей -электрокардиограмма в 12 отведениях, которую должен уметь анализировать врач, знакомый со спортивной кардиологией. При малейших сомнениях направляют на УЗИ сердца и холтеровское мониторирование.

Пресова подытожила, что внезапная смерть в молодом возрасте чаще всего связана не с "износом" сердца, а с генетической или врожденной патологией, но "современная медицина умеет с этим жить".

Ранее шведские ученые сообщали, что внезапную остановку сердца можно предсказать по еле заметному признаку.