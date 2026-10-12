Москва12 окт Вести.Появление отеков на ногах к вечеру может являться естественной реакцией организма на нагрузку, но в ряде случаев выступает ранним проявлением патологий сердечно-сосудистой системы. Об этом в беседе с RT сообщила врач-кардиолог медицинской компании "СберЗдоровье" Анастасия Поскакалова.

Специалист пояснила, что обычный физиологический отек носит симметричный характер, затрагивая лодыжки и стопы обеих ног, и проходит за ночь после отдыха. Как правило, он вызывается гиподинамией, жаркой погодой, избытком соли в рационе или гормональными изменениями.

В то же время врач подчеркнула, что сохранение отека после сна, его плотная структура, распространение на голени и бедра требуют визита к кардиологу.

По словам кардиолога, подобная симптоматика часто указывает на хроническую сердечную или венозную недостаточность, заболевания почек и печени, а также нарушения в работе щитовидной железы.

Одна из основных причин отеков ног — хроническая сердечная недостаточность подчеркнула Поскакалова

Медик предупредила, что при сочетании отеков с одышкой, сбоями сердечного ритма или заплыванием шейных вен необходимо экстренно вызывать скорую помощь.

Экстренный вызов медиков требуется и при одностороннем отеке ноги, который может свидетельствовать о тромбозе глубоких вен, грозящем закупоркой легочной артерии, подытожила врач.

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов рассказал, что нарушение речи и работы рук и ног, а также перекос лица – основные признаки инсульта.