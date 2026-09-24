Врач рассказала, из-за чего человек может регулярно просыпаться ночью Сомнолог Магомедова: регулярно просыпаться ночью можно по привычке

Москва24 сен Вести.Регулярно просыпаться среди ночи можно по привычке, сообщило РИА Новости со ссылкой на врача-сомнолога, кандидата медицинских наук, доцента кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карему Магомедову.

В то же время такие пробуждения могут указывать на раннее депрессивное расстройство, уточнила врач.

Пробуждения глубокой ночью или в раннее утреннее время могут быть обусловлены рядом причин. Например, причиной может быть сформированная условно-рефлекторная реакция, то есть в связи с неблагоприятными или благоприятными событиями были ранние пробуждения, они зафиксировались и превратились в патологичные. Также это может быть ранним признаком депрессивного расстройства пояснила Магомедова

Она уточнила, что еще одной причиной для ранних подъемов может быть особенность хронотипа, когда человек рано ложится и встает. В этом случае нет повода беспокоиться.