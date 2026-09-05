Психолог раскрыла, о чем может говорить склонность опаздывать Психолог Абравитова: привычка опаздывать может говорить о расстройствах

Москва5 сен Вести.Постоянные опоздания могут говорить о ментальных расстройствах, в том числе о депрессии, синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР). Такое заявление сделала психолог Марианна Абравитова в комментарии изданию "Абзац".

Это не просто отсутствие самодисциплины или неуважение к людям. За хроническими опозданиями могут стоять глубокие эмоциональные и когнитивные расстройства объяснила эксперт

По мнению психолога, опоздания также могут свидетельствовать о неврозе, синдроме дефицита внимания и гиперактивности.

Абравитова напомнила, что при СДВГ людям сложно управлять вниманием, при депрессии нет энергии даже на сборы, а при ОКР человек может задерживаться из-за навязчивых ритуалов: например, из-за постоянной проверки, все ли приборы он выключил перед выходом.

Кроме того, психолог рассказала, что у некоторых людей может быть так называемая временная слепота, когда мозг иначе оценивает временные интервалы.

Абравитова уточнила, что также причиной задержек нередко могут быть перфекционизм и страх. По объяснению психолога, в этих случаях человек боится прийти неподготовленным.

Вместе с тем психолог считает, что опаздывать могут и люди с нарциссическим расстройством личности, которые ценят только свое время.

Психолог полагает, что в ряде случаев для работы с проблемой склонности опаздывать нужна помощь специалистов.

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