Москва27 октВести.Спасти человека при внезапной остановке сердца может искусственное дыхание. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на старшего лаборанта кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины РНИМУ им. Н. И. Пирогова Максим Яровой.
Эксперт рассказал, что в случае обнаружения человека без сознания надо проверить наличие дыхания и вызвать скорую помощь. По словам Ярового, если дыхания нет, надо начать сердечно-легочную реанимацию.
Для проведения сердечно-легочной реанимации положите ладони в замке в центре грудной клетки и надавливайте с частотой 100–120 раз в минуту, на глубину до шести сантиметров. После каждого нажатия нужно дать клетке полностью расправитьсясообщил старший лаборант
Эксперт уточнил, что если есть возможность делать искусственное дыхание, то надо чередовать 30 надавливаний с двумя вдохами, а если нет - без перерыва выполнять компрессии.
Ранее СМИ писали, что внезапную остановку сердца могут вызвать мелкие частицы в воздухе.