Россиянам рассказали, можно ли спасти человека при внезапной остановке сердца Врач Яровой: при внезапной остановке сердца может помочь искусственное дыхание

Москва27 окт Вести.Спасти человека при внезапной остановке сердца может искусственное дыхание. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на старшего лаборанта кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины РНИМУ им. Н. И. Пирогова Максим Яровой.

Эксперт рассказал, что в случае обнаружения человека без сознания надо проверить наличие дыхания и вызвать скорую помощь. По словам Ярового, если дыхания нет, надо начать сердечно-легочную реанимацию.

Для проведения сердечно-легочной реанимации положите ладони в замке в центре грудной клетки и надавливайте с частотой 100–120 раз в минуту, на глубину до шести сантиметров. После каждого нажатия нужно дать клетке полностью расправиться сообщил старший лаборант

Эксперт уточнил, что если есть возможность делать искусственное дыхание, то надо чередовать 30 надавливаний с двумя вдохами, а если нет - без перерыва выполнять компрессии.

Ранее СМИ писали, что внезапную остановку сердца могут вызвать мелкие частицы в воздухе.