Москва23 октВести.Необходимо прежде всего проверить дыхание и кровотечение у человека, попавшего в дорожную аварию или несчастный случай на улице. Об этом рассказал декан факультета техносферной безопасности Московского технологического института (МТИ) Михаил Очередько.
В беседе с NEWS.ru эксперт указал на важность убедиться в том, что место происшествия безопасно, а пострадавшему не требуется экстренная медицинская помощь.
В первую очередь следует проверить, реагирует ли пострадавший, нормально ли он дышит, нет ли сильного кровотечения или серьезных травм. Если возможен контакт с кровью, следует использовать защитные перчаткисказал Очередько
Вместе с тем он предупредил, что потеря сознания, затрудненное дыхание, боль в груди, судороги или внезапная спутанность сознания у пострадавшего являются поводами срочно вызывать скорую помощь.