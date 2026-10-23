Эксперт Очередько: прежде всего надо проверить дыхание у попавшего в ЧП человека

Россиянам объяснили, как правильно помочь человеку в первые минуты после ЧП Эксперт Очередько: прежде всего надо проверить дыхание у попавшего в ЧП человека

Москва23 окт Вести.Необходимо прежде всего проверить дыхание и кровотечение у человека, попавшего в дорожную аварию или несчастный случай на улице. Об этом рассказал декан факультета техносферной безопасности Московского технологического института (МТИ) Михаил Очередько.

В беседе с NEWS.ru эксперт указал на важность убедиться в том, что место происшествия безопасно, а пострадавшему не требуется экстренная медицинская помощь.

В первую очередь следует проверить, реагирует ли пострадавший, нормально ли он дышит, нет ли сильного кровотечения или серьезных травм. Если возможен контакт с кровью, следует использовать защитные перчатки сказал Очередько

Вместе с тем он предупредил, что потеря сознания, затрудненное дыхание, боль в груди, судороги или внезапная спутанность сознания у пострадавшего являются поводами срочно вызывать скорую помощь.