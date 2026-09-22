После нападения медведя очевидцам нужно убедиться в собственной безопасности

Эксперт: первая помощь при нападении медведя начинается с безопасности очевидцев После нападения медведя очевидцам нужно убедиться в собственной безопасности

Москва22 сен Вести.Первая помощь при нападении медведя начинается с безопасности очевидцев, затем пострадавшему необходимо остановить кровотечение с помощью жгута или давящей повязки. Об этом сообщила ТАСС кандидат медицинских наук, руководитель аккредитационно-симуляционного центра Института медицины и медицинских технологий НГУ Мария Васильева.

При наличии видимого пульсирующего кровотечения из конечностей необходимо накладывать жгут из любых подручных материалов выше места повреждения. Затягивать жгут следует постепенно, усиливая затяжку ровно до того момента, когда кровь прекратила вытекать отметила Васильева

Она подчеркнула, что оказывающему первую помощь человеку надо сначала убедиться в собственной безопасности, а также исключите повторное нападение хищника. Затем проверить у пострадавшего сознание, дыхание и наличие кровотечений.

Врач добавила, что в экстренной ситуации важно не забыть позвонить по единому номеру вызова служб немедленной помощи 112. В ожидании спасателей пострадавшего нужно уложить на бок, каждые 2-4 минуты проверяя сознание и дыхание.

В 2026 года участились выходы медведей к людям в некоторых регионах России. Специалисты считают, что это связано с комплексом причин, в том числе изменением климата. Позднее наступление холодов сбивают биоритмы хищников.