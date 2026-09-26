Россиянам рассказали, можно ли разговаривать при измерении давления Врач Паукова: разговоры при измерении давления могут повлиять на показатели

Москва26 сен Вести.При измерении артериального давления необходимо соблюдать ряд правил, так как неправильная техника может исказить результаты. Об этом сообщила врач-кардиолог медицинской компании "СберЗдоровье" Екатерина Паукова в беседе с RT.

Паукова рекомендовала не курить и не пить тонизирующие напитки за полчаса до процедуры.

К неочевидным и частым ошибкам, которые могут повлиять на результат, можно отнести: отсутствие отдыха перед замером, неправильное положение тела, разговоры во время измерения, употребление кофеинсодержащих напитков и курение перед началом процедуры рассказала она

Кроме того, врач посоветовала измерять давление два раза с интервалом в минуту и выводить из двух замеров среднее значение. При первой процедуре необходимо определить давление на обеих руках, а впоследствии использовать для измерения ту руку, на которой показатели были выше.

Измерение следует проводить при отсутствии позывов к мочеиспусканию и опорожнению кишечника. Перед замером необходимо сесть на стул и опереться на его спинку, поставить ноги на пол, не скрещивая, а руку с манжетой расположить на столе на уровне сердца. В таком положении нужно спокойно посидеть около пяти минут, после чего приступить к измерению. Стоит отметить, что во время процедуры нельзя разговаривать пояснила Паукова

Ранее врач-диетолог Марият Мухина предупредила о последствиях, к которым может привести привычка ужинать в позднее время, среди них – скачки артериального давления.