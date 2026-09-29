Москва29 сенВести.После 40 лет критически важно регулярно контролировать показатели здоровья, которые могут протекать бессимптомно: уровень артериального давления, холестерина и глюкозы в крови. Об этом в беседе с RT предупредила врач-терапевт Ольга Чистик.
Специалист отметила, что артериальная гипертония, преддиабет и нарушения липидного профиля годами не вызывают жалоб, но резко повышают риск инфарктов и инсультов. В связи с этим необходимо ежегодно измерять давление у врача и сдавать анализы крови на холестерин и гликированный гемоглобин.
Кроме того, Чистик напомнила о важности онкоскринингов: после 40 лет рекомендуется регулярно сдавать анализ кала на скрытую кровь или делать колоноскопию для раннего выявления опухолей толстой кишки, женщинам с этого возраста положена маммография раз в два года, а мужчинам начиная с 45 лет — периодический анализ на ПСА для контроля предстательной железы.