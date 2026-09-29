Давление, сахар и холестерин: терапевт напомнила о скрытых угрозах после 40 лет Врач Чистик назвала обязательные обследования здоровья для людей старше 40 лет

Москва29 сен Вести.После 40 лет критически важно регулярно контролировать показатели здоровья, которые могут протекать бессимптомно: уровень артериального давления, холестерина и глюкозы в крови. Об этом в беседе с RT предупредила врач-терапевт Ольга Чистик.

Специалист отметила, что артериальная гипертония, преддиабет и нарушения липидного профиля годами не вызывают жалоб, но резко повышают риск инфарктов и инсультов. В связи с этим необходимо ежегодно измерять давление у врача и сдавать анализы крови на холестерин и гликированный гемоглобин.

Кроме того, Чистик напомнила о важности онкоскринингов: после 40 лет рекомендуется регулярно сдавать анализ кала на скрытую кровь или делать колоноскопию для раннего выявления опухолей толстой кишки, женщинам с этого возраста положена маммография раз в два года, а мужчинам начиная с 45 лет — периодический анализ на ПСА для контроля предстательной железы.