Доктор Мясников рассказал, какие обследования нужно делать женщине после 40 лет Доктор Мясников: профилактическую маммографию женщинам надо начинать с 40 лет

Москва19 сен Вести.Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников рассказал ИС "Вести", какие профилактические обследования нужно делать женщине, начиная с 40 лет.

40 лет - это возраст начала маммографии, [также нужно делать] рутинные анализы крови, биохимию, колоноскопию пока рано, [проходить осмотр] гинеколога. Онкомаркеры - нет, потому что они не применяются для диагностики. Слишком много состояний, когда они повышены и ничего нет, и сплошь и рядом они нормальные при онкологии отметил врач

Он добавил, что в некоторых странах вводится в практику жидкая биопсия, которая позволяет определить не белки, продуцирующие опухоль, а ДНК самой опухоли.

Просто надо не искать опухоль, а проходить необходимые по вашему возрасту утвержденные, по ОМС обследования и знать свои факторы риска для онкологии. Бороться с факторами риска: с полнотой, с повышенным сахаром, с употреблением нездоровых жиров, двигаться. Физическая неактивность - очень мощный фактор для появления онкологии сказал Мясников

Ранее доктор объяснил, почему здоровым людям не нужно сдавать анализы на онкомаркеры.