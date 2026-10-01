Кардиолог рассказала, как оценить риск болезней сердца Врач Кондальская: многие факторы сердечно-сосудистого риска долго не проявляется

Москва1 окт Вести.Врач-кардиолог Юлия Кондальская в беседе с RT рассказала о пяти основных факторах, которые позволяют оценить сердечно-сосудистый риск.

Первым показателем специалист назвала артериальное давление.

Давление 140/90 мм рт. ст. и выше при измерении в медицинском учреждении соответствует артериальной гипертензии. При его повышении сосудистая стенка постоянно испытывает дополнительную нагрузку, что со временем увеличивает риск сердечно-сосудистых осложнений пояснила врач

Вторым показателем является уровень липопротеинов низкой плотности, так называемого плохого холестерина. Для людей с низким риском целевой показатель составляет менее 3,0 ммоль/л, при более высоком риске он будет ниже.

В качестве третьего показателя Кондальская обозначила уровень глюкозы крови натощак. Нормальным считается уровень менее 6,1 ммоль/л в плазме венозной крови. Значения 6,1—6,9 ммоль/л говорят о нарушенной гликемии натощак, а от 7,0 ммоль/л при повторном подтверждении могут соответствовать сахарному диабету.

Еще одним показателем является окружность талии ориентиром считают менее 94 см у мужчин и 80 см у женщин, поделилась собеседница RT.

Жировая ткань в области живота метаболически активна и связана с инсулинорезистентностью, нарушениями липидного обмена и хроническим воспалением. Эти процессы могут увеличивать сердечно-сосудистый риск рассказала врач

Пятым и последним фактором является индекс массы тела. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нормальный индекс массы тела составляет от 18,5 до 24,9 кг/м². Эксперт добавила, что контролировать показатели стоит регулярно, обращая внимание на их динамику: при устойчивых отклонениях необходима консультация врач.