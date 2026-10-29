Врач Рассказчикова предупредила, что инсульт бывает и у детей

Врач Рассказчикова напомнила, что инсульт бывает не только у взрослых Врач Рассказчикова предупредила, что инсульт бывает и у детей

Москва29 окт Вести.Инсульт может случиться не только у взрослых, но и у детей, в том числе в раннем возрасте. Об этом рассказала невролог нейрохирургического отделения Российской детской клинической больницы Минздрава России Ирина Рассказчикова изданию RT.

Причины заболевания также имеют свои особенности. Среди них – врожденные пороки сердца, заболевания и аномалии сосудов, нарушения свертывания крови, некоторые генетические и гематологические заболевания. В отдельных случаях имеют значение инфекции, травмы головы или шеи. Иногда у ребенка выявляют сразу несколько факторов риска сказала она

Главный тревожный признак – внезапное появление неврологических нарушений. Среди симптомов специалист назвала слабость или онемение конечностей с одной стороны тела, асимметрию лица, нарушения речи, зрения и координации, сильную головную боль, судороги и необычную сонливость. У младенцев проявления могут быть менее очевидными.

При подозрении на инсульт необходима экстренная госпитализация и обследование. Лечение зависит от типа нарушения, а реабилитацию начинают уже в стационаре. Предотвратить инсульт удается не всегда, однако своевременное выявление и лечение заболеваний сердца, сосудов и системы свертывания крови помогает снизить риск его развития.

Распознать инсульт можно с помощью слова "удар", сообщил ранее главный внештатный невролог Минздрава России Николай Шамалов. Он уточнил, что каждая буква этого слова помогает запомнить основные признаки опасного состояния: "улыбка", "движение", "артикуляция" и "решение".

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом.