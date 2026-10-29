Москва29 окт Вести.Распознать инсульт в бытовых условиях поможет слово "удар", рассказал главный внештатный невролог Минздрава России Николай Шамалов. Он отметил, что эти четыре буквы позволят вспомнить главные признаки, по которым определяется опасное для жизни состояние - "улыбка", "движение", "артикуляция" и "решение".

Для бытового распознавания удобно помнить слово "удар". "У" - улыбка. Попросите человека улыбнуться, при инсульте угол рта может опуститься и лицо становится асимметричным объяснил Шамалов в комментарии РИА Новости

Буква "Д" подразумевает под собой движение. Человек должен одновременно поднять обе руки. При инсульте, как заметил невролог, одна рука может не подниматься, быстро опускаться или же будет слабее другой.

Буква "А" означает артикуляцию. Шамалов указал, что при инсульте человек может невнятно говорить или подбирать неправильные слова. Также человек в таком состоянии может перестать понимать, что говорят ему.

Буква "Р" означает решение, указал невролог.

Он подчеркнул, что при появлении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков необходимо сразу вызвать скорую помощь.

При этом Шамалов указал, что приведенный им тест выявляет наиболее частые варианты инсульта, но не все. Так, по словам невролога, менее типичным проявлениям такого опасного состояния относятся внезапные изменения поведения и ориентировки, необычная спутанность, резкое нарушение памяти, судорожный приступ, особенно если он возник впервые.

Кроме того, на инсульт может указывать внезапная очень сильная головная боль, указал невролог, добавив, что этот признак "особенно важен при подозрении на кровоизлияние".

29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом. По словам Шамалова, средний возраст пациента с инсультом в России составляет примерно 68 лет. Невролог отметил, что во многих случаях инсульт можно предотвратить. Для этого необходимо внимательно относиться к собственному здоровью.