Врач Астафуров пояснил, что инсульт не всегда является следствием образа жизни

Специалист назвал привычки, которые могут привести к раннему инсульту Врач Астафуров пояснил, что инсульт не всегда является следствием образа жизни

Москва14 окт Вести.Существуют несколько факторов риска, которые могут привести к инсульту в молодом возрасте, рассказал Ленте.Ru главный врач клиники "АСС Медикал", врач анестезиолог-реаниматолог, онколог-химиотерапевт Сергей Астафуров.

По его словам, одним из наиболее значимых факторов является курение, поскольку никотин способствует сужению сосудов и повышению артериального давления, а другие компоненты табачного дыма повреждают сосудистую стенку и увеличивают риск образования тромбов. При этом опасны не только обычные сигареты, но и электронные системы доставки никотина.

Еще одна распространенная проблема – малоподвижный образ жизни, отметил Астафуров. Он пояснил, что недостаток физической активности способствует развитию ожирения, гипертензии и нарушений углеводного обмена.

Кроме того, негативное влияние оказывают хронический недосып, регулярное злоупотребление алкоголем и игнорирование гипертонии.

Важно понимать, что инсульт не всегда является следствием образа жизни. У молодых пациентов его причинами также могут быть заболевания сердца, нарушения свертываемости крови, патологии сосудов и другие состояния указал специалист

В этой связи он подчеркнул важность профилактики и обращения к врачам для своевременного выявления заболеваний.