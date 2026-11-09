Биолог Москалев: у молодежи может проявиться ускоренное старение

Биолог предупредил о риске ускоренного старения у молодых Биолог Москалев: у молодежи может проявиться ускоренное старение

Москва9 ноя Вести.Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Алексей Москалев назвал главные факторы ускоренного старения среди российской молодежи.

По его словам, которые приводит KP.RU, у более старших поколений привычки и образ жизни складывались в отличных от современных условиях.

Биолог подчеркнул, что на ускоренное старение среди молодого поколения влияет чрезмерное и несбалансированное питание, загрязненный воздух, снижение физической активности, а также хронический стресс. Также эксперт отметил нарушение сна и социальную изоляцию.

Москалев уточнил, что генетика также влияет на долголетие, однако более чем 60% это определяется образом жизни.

Ранее врач-нутрициолог, специалист по превентивной медицине ФНКЦ ФМБА России Ряна Зубаилова назвала питание одним из ключевых факторов, влияющих на продолжительность жизни.