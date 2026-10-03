Москва3 окт Вести.Генетика играет большую роль в продолжительности жизни. Не всегда здоровый образ жизни – показатель долгожительства. Такое мнение ИС "Вести" выразил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

По его словам, немаловажное значение играет и режим человека.

На самом деле, тут, конечно, огромную роль играет генетика. И, конечно, режим – все это понятно. Двигательная нагрузка, умеренность в еде, регулярный сон. Просто возьмите двух человек. Один будет регулярно заниматься, не пить, не курить, ходить по 10 км, хорошо спать, мало есть и проживет до 88. А другой будет покуривать, винцо попивать, баранинку кушать, животик иметь небольшой и проживет до 110 лет. Почему? Генетика сказал Мясников

Он обратил внимание на то, что если в семье кто-то из родных дожил до 100 лет, то шанс прожить долгую жизнь у детей этого человека вырастает в 17 раз.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко назвал три врага долголетия. Он рассказал, что становиться долгожителями людям мешают недостаток физической активности, курение и алкоголь.