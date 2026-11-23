Москва23 ноя Вести.Забывчивость может быстро развиваться у человека, который испытывает постоянный стресс и усталость, заявила эксперт в области нейропсихологии и преподаватель Московского института психоанализа Виктория Шиманская в интервью ТАСС.

Жизнь в режиме постоянного напряжения приводит к тому, что система жизнеобеспечения человека перегружается и экономит ресурс, отметила эксперт.

Мозг в состоянии хронического стресса или эмоционального истощения буквально перестает записывать новую информацию приводит ТАСС слова Шиманской

Врач-педиатр клиники "Атрибьют" Наталья Березкина рассказала, что хроническая усталость, снижение концентрации и работоспособности не всегда связаны со стрессом или недосыпом. По ее словам, иногда причиной могут стать нарушения питания и дефицит отдельных нутриентов.